लखनऊ: मवैया चौराहा के गणपति पूजन समारोह में उमड़े भक्त, आरती में शामिल हुए लोग

{"_id":"6aa7de1c16fe4004ae0de063","slug":"video-kurukshetra-agriculture-minister-shyam-singh-rana-urged-farmers-to-cultivate-pulses-alongside-wheat-to-achieve-self-reliance-he-also-called-upon-them-to-harvest-the-paddy-crop-only-after-it-has-fully-ripened-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा- गेहूं के साथ दलहन की खेती भी करें किसान, तभी बन पाएंगे आत्मनिर्भर, धान की फसल पकने पर ही कटाई करने का किया आह्वान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}