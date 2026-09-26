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जम्मू: सांबा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य समारोह, बच्चों की प्रस्तुतियों ने जीता दिल

Sat, 26 Sep 2026 06:03 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Sat, 26 Sep 2026 06:03 PM IST
Grand celebration in Samba on Sardar Patel's 150th birth anniversary
सांबा के वीर भूमि पार्क में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक और देशभक्ति प्रस्तुतियां देकर समारोह की रौनक बढ़ाई और उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।
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