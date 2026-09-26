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जम्मू-कश्मीर: शोपियां में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक, शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों पर हुआ मंथन

Nikita Gupta

Updated Sat, 26 Sep 2026 06:02 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 06:02 PM IST







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शोपियां में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू-कश्मीर की कार्यकारिणी बैठक में शिक्षा व्यवस्था, निजी स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। एसोसिएशन ने सिराज-उल-उलूम को लेकर जिला अदालत के हालिया आदेश का स्वागत किया और दो साप्ताहिक अवकाश समेत अन्य विषयों पर सरकार के साथ संवाद जारी रखने की बात कही। ... और पढ़ें

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