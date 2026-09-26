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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में आंगनवाड़ी वर्कर्स-हेल्पर्स का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लंबित भुगतान की उठाई मांग

Nikita Gupta

Updated Sat, 26 Sep 2026 06:02 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 06:02 PM IST







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गांदरबल के दुदरहामा में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने कम मानदेय, कई महीनों से लंबित भुगतान और अन्य बकाया लाभों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जम्मू-कश्मीर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से हस्तक्षेप कर उनकी मांगों का समाधान करने और लंबित भुगतान जारी करने की अपील की। ... और पढ़ें

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