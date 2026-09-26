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जम्मू: विधानसभा हंगामे के बीच निर्मल सिंह का उमर सरकार पर हमला, बोले- जनता से किए वादों का हिसाब दें

Nikita Gupta

Updated Sat, 26 Sep 2026 06:03 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 06:03 PM IST







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भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने विधानसभा में जारी हंगामे और चुनावी वादों को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से दो साल के कार्यकाल का हिसाब देने और 12 मुफ्त गैस सिलेंडर समेत चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। ... और पढ़ें

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