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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल के तुलमुल्ला में लम्पी स्किन डिजीज की दस्तक, छह मवेशियों की मौत का दावा

Nikita Gupta

Updated Sat, 26 Sep 2026 06:02 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 06:02 PM IST







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गांदरबल के तुलमुल्ला में मवेशियों में लम्पी स्किन डिजीज के मामले सामने आने की सूचना है, जबकि स्थानीय लोगों ने छह मवेशियों की मौत का दावा किया है। स्थिति की जांच के लिए पशु चिकित्सा विभाग की टीमें मवेशियों के रक्त के नमूने एकत्र कर रही हैं। ... और पढ़ें

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