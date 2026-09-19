{"_id":"6aae6d93a42441f39104293e","slug":"video-amid-the-ongoing-ut-level-strike-cum-protest-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: एनएचएम कर्मचारियों ने गीत के जरिए बुलंद की आवाज, डोडा में गूंजा हम होंगे कामयाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: एनएचएम कर्मचारियों ने गीत के जरिए बुलंद की आवाज, डोडा में गूंजा हम होंगे कामयाब

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:40 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:40 PM IST







Link Copied



डोडा सीएमओ कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों ने हम होंगे कामयाब गीत गाकर एकता, उम्मीद और अपने संघर्ष के प्रति दृढ़ संकल्प का संदेश दिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन