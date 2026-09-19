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जम्मू: मीरा साहिब में तीन घरों में एक साथ चोरी, लाखों के गहने लेकर फरार हुए चोर

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:40 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:40 PM IST

मीरा साहिब के गांव कोटली मियां फत्ता में चोरों ने एक साथ तीन घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जबकि ग्रामीणों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ... और पढ़ें

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