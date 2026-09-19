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जम्मू: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल फिर 72 घंटे बढ़ी, नियमितीकरण और समान वेतन की मांग पर अड़े

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:39 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:39 PM IST







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एनएचएम कर्मियों ने समान काम, समान वेतन, नियमितीकरण और बेहतर पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर अपनी हड़ताल 72 घंटे और बढ़ा दी है। बुधवार को कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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