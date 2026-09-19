Hindi News
›
Video
›
Jammu and Kashmir
›
Jammu News
›
On Tuesday, the seventh day of the NHM employees' strike, members of the traders' association and Jasbir Singh—a former BDC member from Panchari—arrived at the hospital premises to support the employees.
{"_id":"6aae6cf8ce1913f0ea0d7787","slug":"video-on-tuesday-the-seventh-day-of-the-nhm-employees-strike-members-of-the-traders-association-and-jasbir-singh-a-former-bdc-member-from-panchari-arrived-at-the-hospital-premises-to-support-the-employees-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: एनएचएम हड़ताल के सातवें दिन व्यापार मंडल और पूर्व बीडीसी सदस्य ने दिया समर्थन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू: एनएचएम हड़ताल के सातवें दिन व्यापार मंडल और पूर्व बीडीसी सदस्य ने दिया समर्थन
एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के सातवें दिन व्यापार मंडल और पंचैरी के पूर्व बीडीसी सदस्य जसबीर सिंह अस्पताल परिसर पहुंचे। उन्होंने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों और आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।