जम्मू: डोडा के 12 किसान चंबा रवाना, आधुनिक बागवानी तकनीक सीखेंगे

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डोडा के 12 किसानों का चार दिवसीय हॉर्टिकल्चर एक्सपोजर टूर हिमाचल प्रदेश के चंबा के लिए रवाना हुआ। इस दौरान किसान नर्सरियों का दौरा कर आधुनिक बागवानी तकनीकों, नई फल-पौध किस्मों और बेहतर उत्पादन के तरीकों की जानकारी लेंगे। मुख्य बागवानी अधिकारी रघु नाथ उपाध्याय ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों को उम्मीद है कि दौरे से मिली जानकारी से वे अपनी बागवानी को और बेहतर बना सकेंगे।

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