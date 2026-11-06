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जम्मू-कश्मीर: शोपियां में पहली बार सजेगा 'जश्न-ए-हरुद' का मंच, कश्मीर की संस्कृति और विरासत का दिखेगा रंग

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST







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शोपियां जिला प्रशासन 7 नवंबर को बाटापोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहली बार 'जश्न-ए-हरुद' का आयोजन करने जा रहा है। इस सांस्कृतिक उत्सव के जरिए कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, विरासत और पारंपरिक रीति-रिवाजों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके लिए डीसी ने सभी लोगों को आमंत्रित किया है। ... और पढ़ें

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