जम्मू-कश्मीर: एलओसी के पास संस्कृति और हुनर का संगम, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ 'जश्न-ए-करनाह'

'रंग, रिवायत और रिवाज' थीम पर आयोजित इस महोत्सव ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास स्थित टीथवाल को खेल, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के रंगों से सराबोर कर दिया। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को एक साझा मंच देना और विभिन्न गांवों के बीच आपसी मेलजोल व भाईचारे को मजबूत करना था।



महोत्सव के तहत 25 अक्तूबर से विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई थीं। इनमें लड़के और लड़कियों की क्रिकेट, लड़कों की वॉलीबाल, लड़कियों की बैडमिंटन व एथलेटिक्स और लड़कों की रस्साकशी प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। खास आकर्षण करनाह टी-10 गर्ल्स क्रिकेट प्रीमियर लीग रही, जिसमें स्थानीय लड़कियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस पहल ने उन्हें खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर दिया।



शनिवार को आयोजित समापन समारोह में स्थानीय और आमंत्रित कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। पारंपरिक नृत्य और संगीत के जरिए करनाह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। उभरते कलाकारों को भी अनुभवी कलाकारों के साथ मंच साझा करने और अपनी पहचान बनाने का मौका मिला।



अधिकारियों के अनुसार, करनाह भौगोलिक रूप से दुर्गम और चुनौतीपूर्ण मौसम वाला क्षेत्र होने के बावजूद अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को संजोए हुए है। यहां की संस्कृति में पहाड़ी और गुज्जर परंपराओं के साथ कश्मीरी सांस्कृतिक विरासत की भी झलक मिलती है।



समारोह के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को सेना व नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मानित किया। अधिकारियों ने कहा कि 'जश्न-ए-करनाह' केवल एक महोत्सव नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, युवाओं की आकांक्षाओं और सामुदायिक एकता का उत्सव है।