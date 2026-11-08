जम्मू: वेयरहाउस अनाज मंडी में भीषण आग, कई दुकानों तक पहुंचीं लपटें; 20 से अधिक दमकल वाहन जुटे

दिवाली की रात जम्मू के वेयरहाउस स्थित अनाज मंडी में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने का प्रारंभिक कारण पटाखों की चिंगारी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, दुकानों के बाहर रखी कॉटन ने आग पकड़ ली। इसके बाद आग ने देखते ही देखते आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।

जिन दुकानों में आग लगी है, उनमें तेल और घी के अलावा ड्राई फ्रूट, दालें और मिर्च का भारी भंडारण रहता है। ज्वलनशील सामान की मौजूदगी के कारण आग तेजी से फैलती गई और दमकल विभाग के लिए इस पर काबू पाना बड़ी चुनौती बन गया।

आग बुझाने के लिए 20 से अधिक दमकल वाहनों को लगाया जा चुका है। गंग्याल, गांधी नगर, पक्का डंगा समेत शहर के अलग-अलग दमकल केंद्रों से अतिरिक्त फायर टेंडर मौके पर बुलाए गए हैं। दमकल विभाग के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देर रात तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था। नुकसान का आकलन आग बुझने के बाद ही हो सकेगा।



सुरक्षा को देखते हुए पुलिस द्वारा जो है विक्रम चौक से वेयरहाउस का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच सके अब तक बताया जा रहा है कि 25 से 30 गाड़ियां जो है वह अभी तक आ चुकी है