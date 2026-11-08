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जम्मू-कश्मीर: दिवाली पर उमर अब्दुल्ला के आवास पर लगा बधाई देने वालों का तांता, प्रतिनिधिमंडलों से की मुलाकात

Sun, 08 Nov 2026 08:07 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Sun, 08 Nov 2026 08:07 PM IST
सार

दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू स्थित अपने आवास पर विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों  से मुलाकात की।

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CM Abdullah receives public delegations on Diwali in Jammu
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से रविवार को दिवाली के अवसर पर जम्मू स्थित उनके आवास पर विभिन्न जनप्रतिनिधिमंडलों और नागरिकों ने मुलाकात की। इस दौरान सभी ने उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने भी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उनकी शुभकामनाओं का जवाब दिया।

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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ देश-विदेश में दिवाली मना रहे सभी लोगों को पर्व की बधाई दी। उन्होंने कामना की कि रोशनी का यह त्योहार हर घर में खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कहा कि दिवाली का पर्व समाज में आपसी सद्भाव, भाईचारे और एकजुटता के रिश्तों को और मजबूत करे। मुख्यमंत्री ने सभी के सुखद और शांतिपूर्ण जीवन की कामना की।

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