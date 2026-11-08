जम्मू-कश्मीर: दिवाली पर उमर अब्दुल्ला के आवास पर लगा बधाई देने वालों का तांता, प्रतिनिधिमंडलों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से रविवार को दिवाली के अवसर पर जम्मू स्थित उनके आवास पर विभिन्न जनप्रतिनिधिमंडलों और नागरिकों ने मुलाकात की। इस दौरान सभी ने उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने भी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उनकी शुभकामनाओं का जवाब दिया।

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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ देश-विदेश में दिवाली मना रहे सभी लोगों को पर्व की बधाई दी। उन्होंने कामना की कि रोशनी का यह त्योहार हर घर में खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कहा कि दिवाली का पर्व समाज में आपसी सद्भाव, भाईचारे और एकजुटता के रिश्तों को और मजबूत करे। मुख्यमंत्री ने सभी के सुखद और शांतिपूर्ण जीवन की कामना की।