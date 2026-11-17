{"_id":"6afbe1baecb7ee262005ae7a","slug":"video-kullu-dussehra-temporary-market-shop-fire-dhalpur-ground-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू दशहरा के अस्थाई बाजार में दुकान में लगी आग, बिजली के तारों में स्पार्किंग से भड़कीं लपटें; लोगों ने टाला बड़ा हादसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}