उपकरण केंद्र सरकार की कंपनी से खरीदे, भ्रष्टाचार हुआ तो नड्डा से पूछें

एमआरआई मशीनों और रोबोटिक उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ये उपकरण केंद्र सरकार की कंपनी से खरीदे गए हैं। यदि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो भाजपा को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सवाल पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जमीन के मुद्दे पर कहा कि हिम चंडीगढ़ के लिए 7000 बीघा जमीन हाउसिंग बोर्ड के नाम की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों को बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार ऐसी नीति बनाएगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के हित सुरक्षित रहें और राज्य को जीएसटी मिले। इस पर भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि चार साल हो गए, नई नीति कब आएगी। इस पर सीएम ने कहा कि आगे भी हम ही आएंगे और आप विपक्ष में ही बैठेंगे।



जयराम ठाकुर के खिलाफ फिर लाया जाएगा प्रिविलेज मोशन

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को सदन में जो कहा है, उसे लेकर लाया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि यह पहले भी लाया जा चुका है।