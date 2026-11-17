एक दिसंबर से बंद होगी चूड़धार की यात्रा

वहीं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार की यात्रा आगामी एक दिसंबर से बंद कर दी जाएगी। सर्दियों में संभावित बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से चूड़धार की यात्रा न करने की अपील की है। चूड़धार मंदिर कमेटी की मंगलवार को चौपाल में एसडीएम एवं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हेमचंद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में स्पष्ट किया कि मंदिर के कपाट बंद रहने के दौरान श्रद्धालु अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और यात्रा के दौरान किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं।