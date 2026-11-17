उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और उनकी नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि कुल्लू प्रदेश का अग्रणी जिला है और राजनीतिक बदलावों में यहां के लोगों की हमेशा अहम भूमिका रही है। कांग्रेस को मजबूत बनाने में कुल्लू के कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से योगदान दिया है। दशहरा जैसे बड़े आयोजनों की सफलता में भी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कैबिनेट दर्जा देने की बात कही गई थी तो इसमें देरी क्यों हो रही है, इसका जवाब संबंधित लोगों को देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने पर नोटिस देने के बजाय उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। ऑपरेशन लोटस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक संकट के दौरान वह मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। कुल्लू से किसी ने भी डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं और आम जनता से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।