विधायक सुंदर ठाकुर का बयान: बोले- कुल्लू वालों को क्या कोई बाजा बजाने के लिए रखा है
कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू वालों को क्या कोई बाजा बजाने के लिए रखा है। कुल्लू में चार लाख लोग रहते हैं और क्या कुल्लू कांगड़ा और हिमाचल का हिस्सा नहीं।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू वालों को क्या कोई बाजा बजाने के लिए रखा है। कुल्लू में चार लाख लोग रहते हैं और क्या कुल्लू कांगड़ा और हिमाचल का हिस्सा नहीं। कुल्लू का विकास और जनता का मान सम्मान ही उनका मुख्य ध्येय है। उन्हें मंत्री पद की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने कोई मंत्री बनने के लिए आवेदन नहीं किया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता कुल्लू का विकास और पार्टी कार्यकर्ताओं का मान-सम्मान है। वीरभद्र सरकार के समय दो मंत्री ठाकुर सत्यप्रकाश ठाकुर और राजकृष्ण गौड़ थे। डिप्टी स्पीकर पद पर ईश्वर दास थे।
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और उनकी नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि कुल्लू प्रदेश का अग्रणी जिला है और राजनीतिक बदलावों में यहां के लोगों की हमेशा अहम भूमिका रही है। कांग्रेस को मजबूत बनाने में कुल्लू के कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से योगदान दिया है। दशहरा जैसे बड़े आयोजनों की सफलता में भी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कैबिनेट दर्जा देने की बात कही गई थी तो इसमें देरी क्यों हो रही है, इसका जवाब संबंधित लोगों को देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने पर नोटिस देने के बजाय उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। ऑपरेशन लोटस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक संकट के दौरान वह मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। कुल्लू से किसी ने भी डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं और आम जनता से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।