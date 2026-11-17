शिमला: वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र के लिए मुकेश की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का पुनर्गठन
प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए सरकार ने एक बार फिर मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन की अधिसूचना जारी की है।
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हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए सरकार ने एक बार फिर मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन की अधिसूचना जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 17 नवंबर को नई अधिसूचना जारी कर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी का पुनर्गठन किया है। इससे पहले 12 मई 2023 को भी कमेटी के गठन को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। अब सरकार ने उस अधिसूचना को अधिक्रमित कर दिया है।
नई कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है। वित्त सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कमेटी प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करेगी। नई अधिसूचना की प्रतियां संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।