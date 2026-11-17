निदेशालय के अनुसार देरी या गलत जानकारी से राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत विद्यार्थियों के नामांकन, शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रमों और संस्थागत सुविधाओं का ब्योरा जुटाया जाता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार उच्च शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन कर भविष्य की नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है। राज्य के नोडल अधिकारी डॉ. गोपाल कृष्ण संघाईक ने संस्थानों को इस काम को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को डेटा अपलोड करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए निदेशालय इसी सप्ताह एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें पोर्टल पर डेटा दर्ज करने और डीसीएफ के तीनों फॉर्म भरने की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला की तिथि और समय की सूचना अलग से दी जाएगी।