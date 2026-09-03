नाहन:अंडर-14 छात्र खेलकूद में कौलांवालाभूड़ स्कूल को मिला ऑल राउंड बेस्ट का खिताब

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पालियों में चल रही सुरला शिक्षा खंड की अंडर-14 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता में कौलावालाभूड़ स्कूल की टीम ने ऑलराउंड बेस्ट का खिताब अपने नाम किया। निहोग स्कूल के अभिनव भंडारी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिताब से नवाजा गया। अंतिम दिन हुई खो-खो प्रतियोगिता में कौलावालाभूड़ और बनेठी स्कूल को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। शारीरिक शिक्षक विपिन कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 स्कूलों के 119 खिलाडिय़ों ने भाग लिया। विजेता व उपविजेता टीमों को पालियों स्कूल के प्रधानाचार्य कमलपुंडीर ने ईनाम बांटे।

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