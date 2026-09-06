Sirmour News: नाहन में महिलाओं को फ्री ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग आज से

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नाहन (सिरमौर)। यूको आरसेटी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिकी मजबूत करने की दिशा में पहल करने जा रहा है। जिले की युवतियों और महिलाओं के हुनर को तराशकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए यूको आरसेटी की ओर से 7 सितंबर से मुफ्त ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया जा रहा है।संकाय सदस्य तानिया भाटिया ने बताया कि 35 दिनों का प्रशिक्षण शिविर महिलाओं के लिए नए अवसर खोलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। प्रशिक्षण की खासियत यह है कि यह राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से प्रमाणित है। कोर्स पूरा होने पर मिलने वाला सरकारी प्रमाणपत्र महिलाओं के लिए स्वरोजगार शुरू करने में मददगार साबित होगा।उन्होंने बताया कि प्रमाणपत्र के आधार पर प्रतिभागी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत अपना ब्यूटी पार्लर या बुटीक खोलने के लिए बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगी। तानिया भाटिया ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को संस्थान परिसर में मुफ्त रहने और भोजन की सुविधा भी दी जाएगी।