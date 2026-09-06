Sirmour News: रामसिंह भारती को जिला मुख्य सलाहकार मनोनीत

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नाहन(सिरमौर)। फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट्स सिरमौर की जिला इकाई की बैठक अध्यक्ष डॉ. प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने और पर्यावरण एवं वन संरक्षण के कार्यों को गति देने से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।राजगढ़ और रेणुका इकाई के अध्यक्षों के अस्वस्थ होने के कारण संगठन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रणवीर ठाकुर को राजगढ़ मंडल का कार्यकारी अध्यक्ष और रामदयाल शर्मा को श्री रेणुका वन मंडल का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।संगठन के जिला मुख्य सलाहकार नसीम मोहम्मद के निधन से रिक्त हुए पद पर सर्वसम्मति से रामसिंह भारती को जिला मुख्य सलाहकार मनोनीत किया गया। बैठक में दिवंगत नसीम मोहम्मद के संगठन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संगठन की गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण, वन संवर्धन और जनजागरूकता से जुड़ी सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संगठन की पत्रिका ‘अरण्यमित्र’ का शीघ्र प्रकाशन करने का निर्णय भी लिया गया।बैठक में जिला महासचिव डॉ. दीन दयाल वर्मा, जिला संयुक्त सचिव ईश्वर चंद शर्मा, वरिष्ठ प्रधान बाबू राम चौहान, जिला संगठन सचिव मोहन लाल, जिला कोषाध्यक्ष किशोरी लाल पराशर, प्रचार सचिव नाजर खान, हिमेश चौहान और ऑडिटर जसवंत सिंह सहित करीब 20 सदस्यों ने भाग लिया।