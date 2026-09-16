{"_id":"6aaa5dc5bea70962490769da","slug":"video-seva-sankalp-abhiyan-aashirwad-ka-diya-program-to-be-held-across-the-district-on-september-17-dc-neha-singh-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"सेवा संकल्प अभियान: 17 सितंबर को जिलाभर में आयोजित होगा ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम - डीसी नेहा सिंह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ बैठक की। बैठक में अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरांत उपायुक्त नेहा सिंह ने जिला के सभी संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर अभियान के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि 17 सितंबर को आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम के साथ सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर सोनीपत स्थित खाटू श्याम मंदिर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान खाटू श्याम मंदिर में पांच हजार से अधिक दीये प्रज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिलाभर में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर भी आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गन्नौर में रेल कोच रिनोवेशन फैक्ट्री, अंतरराष्ट्रीय फल-फूल एवं सब्जी मंडी गन्नौर तथा श्री गुप्ती धाम जैन मंदिर में दीप प्रज्वलन किया जाएगा। खरखौदा में लघु सचिवालय, मारुति कार कंपनी, यूएनओ मिंडा कंपनी, खांडा स्थित बंदा वीर बैरागी मंदिर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खांडा में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी प्रकार गोहाना में रेलवे स्टेशन गोहाना, बाबा बल्लेगिरी मंदिर गांव रिढाना, राजकीय महाविद्यालय गोहाना तथा मदनलाल ढींगरा पार्क एवं स्टेडियम में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। गांव रिढाना स्थित बाबा भल्लेगिरी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष बिजेंद्र मलिक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि सोनीपत क्षेत्र में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई, डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राई, दादा कुशाल सिंह दहिया बढ़खालसा स्मारक, स्वर्ण जयंती पार्क सोनीपत तथा जिला के पांचों द्वार, युधिष्ठिर द्वार, भीम द्वार, अर्जुन द्वार, नकुल द्वार एवं सहदेव द्वार पर भी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा स्वर्ण प्रस्थ म्यूजियम, नगर निगम कार्यालय सोनीपत, लघु सचिवालय सोनीपत, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मुरथल, रेलवे स्टेशन सोनीपत, ककरोई रोड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, राजकीय महिला महाविद्यालय सोनीपत, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मुरथल, राई एवं लिवान में अपशिष्ट जल निकासी की व्यवस्था से संबंधित स्थल, जाट जोशी एवं राठधाना अमृत सरोवर, कुमासपुर नंदीशाला तथा हरसाना नंदीशाला सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला के सभी बूथों पर भी आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही जिला में नव निर्मित सभी सरकारी भवनों, बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स, अमृत सरोवरों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए और कार्यक्रमों का समुचित दस्तावेजीकरण भी किया जाए। उन्होंने नगर निगम की संयुक्त आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर में जहां-जहां फव्वारे स्थापित हैं, उन सभी फव्वारों की लाइटिंग सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें 17 सितंबर को पूर्ण रूप से संचालित किया जाए, ताकि शहर में उत्सव जैसा वातावरण बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला की सभी गौशालाओं में हवन करवाने के साथ दीप प्रज्वलन का कार्य भी किया जाएगा। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं, गौशालाओं तथा एनजीओ को भी आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, ताकि अभियान में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि सेवा सेतु अभियान के तहत जिला मे ब्लाॅक स्तर पर तीन दिन विशेष कैंप आयोजित किए जाएगे व निगम क्षेत्र मे तीन दिन, परिषद मे दो दिन व पालिका मे एक दिवसीय विशेष कैंप आयोजित किए जाएगे। उन्होने वीसी के माध्यम से जुडे सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वो आज सांय तक तिथि व स्थान का चयन कर उनके कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत आयोजित होने वाली सभी गतिविधियों को आपसी समन्वय के साथ सफल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ावा देना तथा सेवा, विकास और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान के अर्तगत शहर के सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा, एसडीएम सुभाष चंद्र, सीईओ जिला परिषद डाॅ. अनमोल, सीटीएम सिमरन, जेसी एमसी मीतू धनखड़, डीईओ नवीन गुलिया, सीएमओ डाॅ. अलंकृता, पीओ प्रवीन कुमारी व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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