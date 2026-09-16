Sonipat News: ऋषि पंचमी पर हवन कर ऋषि-मुनियों को किया याद
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:44 AM IST
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गोहाना। आर्य समाज मंदिर में आजाद हिंद देशभक्त मोर्चा के सदस्यों ने मंगलवार को ऋषि पंचमी के उपलक्ष्य में हवन किया। सदस्यों ने आहुति देकर सर्वमंगल की कामना की। इस दौरान सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम से भी आहुति दी गई।
मुख्य वक्ता आजाद डांगी ने कहा कि ऋषि पंचमी ऋषि-मुनियों के त्याग और तपस्या को याद करने का अवसर है। उन्होंने समाज को वेदों का ज्ञान दिया। हवन के पुरोहित पंडित विजेंद्र आर्य ने कहा कि महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान करते हुए बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। वर्ष 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इस अवसर पर सत्यनारायण आर्य, राजदेव आर्य, सुरेश पंवार, राजेंद्र पांचाल, सुरेश धीमान और ओम प्रकाश आर्य मौजूद रहे।
मुख्य वक्ता आजाद डांगी ने कहा कि ऋषि पंचमी ऋषि-मुनियों के त्याग और तपस्या को याद करने का अवसर है। उन्होंने समाज को वेदों का ज्ञान दिया। हवन के पुरोहित पंडित विजेंद्र आर्य ने कहा कि महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान करते हुए बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। वर्ष 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इस अवसर पर सत्यनारायण आर्य, राजदेव आर्य, सुरेश पंवार, राजेंद्र पांचाल, सुरेश धीमान और ओम प्रकाश आर्य मौजूद रहे।
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