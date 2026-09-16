Sonipat News: काव्य पाठ प्रतियोगिता में दीपांशी ने मारी बाजी

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सोनीपत। हिंदू कन्या महाविद्यालय में अभिव्यक्ति परिषद एवं हिंदी विभाग की ओर से हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में बीएससी प्रथम वर्ष की दीपांशी ने प्रथम, बीएससी द्वितीय वर्ष की दीक्षा ने द्वितीय और बीकॉम द्वितीय वर्ष की अनुष्का ने तृतीय स्थान हासिल किया।प्राचार्य डॉ. विपाशा अग्रवाल ने छात्राओं से मातृभाषा का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदी समृद्ध भाषा है और नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में हिंदी को बढ़ावा दिया गया है। उप प्राचार्य डॉ. अनीता गोयल ने हिंदी की भाषाई विशेषताओं पर प्रकाश डाला। निर्णायक मंडल में कैप्टन नीतू नसीयर, डॉ. रीतू, डॉ. पूनम और डॉ. रेखा शामिल रहीं।