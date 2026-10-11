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नवरात्र में भटहट कस्बे में गंदगी का अंबार

अनुराग रंजन

Updated Sun, 11 Oct 2026 10:42 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 10:42 PM IST







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शारदीय नवरात्र के अवसर पर कस्बे में जगह-जगह कलश स्थापना और मूर्ति स्थापना के लिए पंडाल सजाए जा रहे हैं। वहीं, भटहट के मुख्य कस्बे में जगह-जगह कूड़ा जमा होने से गंदगी का अंबार लगा है। ... और पढ़ें

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