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गीडा के जीरो प्वाइंट पर गड्ढों से जाम और हादसों का खतरा, उद्यमियों ने लगाई गुहार

अनुराग रंजन

Updated Thu, 26 Nov 2026 12:53 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 12:53 PM IST







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गीडा क्षेत्र के जीरो प्वाइंट पर सड़क के गड्ढों से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या बनी हुई है। इससे उद्यमियों और राहगीरों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है। उद्यमी और राहगीर प्रशासन से सड़क की मरम्मत कराकर समस्या दूर करने की मांग कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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