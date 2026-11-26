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गाेरखपुर: आपदा प्रबंधन की मॉकड्रिल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने किया बचाव कार्य

अनुराग रंजन

Updated Thu, 26 Nov 2026 12:41 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 12:41 PM IST







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आपदा विभाग की ओर से नौकरी केंद्र पर आयोजित मॉकड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और संबंधित विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान टीमों ने आपात स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों का प्रदर्शन कर तैयारियों का अभ्यास किया। ... और पढ़ें

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