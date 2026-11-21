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बस्ती: भानपुर तहसील में एसडीएम ने मतदाताओं को समझाई मतदान प्रक्रिया
बस्ती की भानपुर तहसील में ईवीएम प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन शिविर आयोजित किया गया। इसमें तहसील पहुंचे काश्तकारों और फरियादियों को एसडीएम हिमांशु कुमार ने ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने लोगों से ईवीएम मशीन देखकर मतदान व्यवस्था को समझने और वोटिंग का अभ्यास करने की अपील की। शिविर के संचालन के लिए संग्रह अमीन उदय भान और नरेंद्र नाथ पांडेय के साथ दो पुरुष और एक महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है।
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