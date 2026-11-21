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गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित तीन दिवसीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। समापन समारोह में पहलवान चंद्र विजय और जनार्दन यादव मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों ने कहा कि प्रतियोगिता से उन्हें प्रतिभा दिखाने के साथ ही दूसरे खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिला। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन के लिए आगे भी मेहनत और निरंतर अभ्यास जारी रखने की बात कही।

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