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गोरखपुर: एमएमएमयूटी के पूर्व छात्र परमाणु ऊर्जा से रक्षा तकनीक तक देश की प्रगति में दे रहे योगदान
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी), गोरखपुर के पुरातन छात्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शनिवार को आयोजित पुरातन छात्र सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में योगदान देने वाले तीन पूर्व छात्रों ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए। उन्होंने विश्वविद्यालय से जुड़ी पुरानी यादें ताजा कीं और नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखते रहने का संदेश दिया।
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