{"_id":"6b0167f7e2737365d402e351","slug":"video-sarafa-traders-pay-tribute-to-cm-yogi-adityanaths-mother-at-shradhanjali-sabha-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: सीएम योगी की मां को सर्राफा व्यापार मंडल ने दी श्रद्धांजलि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: सीएम योगी की मां को सर्राफा व्यापार मंडल ने दी श्रद्धांजलि

अनुराग रंजन

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:14 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:14 PM IST







Link Copied



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर रेती चौक स्थित कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान सर्राफा व्यापार मंडल के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ... और पढ़ें

विज्ञापन