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गोरखपुर: सीएम योगी की मां को भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

अनुराग रंजन

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:46 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:46 PM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ... और पढ़ें

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