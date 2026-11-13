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गाेरखपुर: छात्र संघ भवन में जगदीश लाल को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

अनुराग रंजन

Updated Fri, 13 Nov 2026 05:13 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 05:13 PM IST







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जगदीश लाल की पुण्यतिथि पर छात्र संघ भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मुख्य अतिथि राम सिंह सहित राधेश्याम सिंह, गोरखलाल श्रीवास्तव, अश्वनी पांडेय और दिनेश शाही ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ... और पढ़ें

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