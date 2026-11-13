गोरखपुर: 19 नवंबर से जुटेंगे 18 मंडलों के जिम्नास्ट, स्पोर्ट्स कॉलेज में होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता

आयोजन को गोरखपुर मंडल में जिम्नास्टिक के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ ही दूसरे मंडलों के खिलाड़ियों से मुकाबला करने और उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। आयुष कश्यप ने अंडर-14 स्कूल नेशनल प्रतियोगिता 2025-26 में कोलकाता में प्रतिभाग किया। वहीं, कुमारी तनु यादव ने आगरा में आयोजित 70वीं माध्यमिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रिदमिक जिम्नास्टिक के अलग-अलग इवेंट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। अब खिलाड़ियों की नजरें जिले में होने वाली प्रतियोगिता पर हैं।

