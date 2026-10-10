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शिक्षक एमएलसी चुनाव: मतदान की तैयारियों को लेकर कमिश्नर ने प्रत्याशियों और एजेंटों के साथ की बैठक

अनुराग रंजन

Updated Sat, 10 Oct 2026 06:22 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 06:22 PM IST







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गोरखपुर में फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तैयारियों को लेकर कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने अपने कार्यालय में प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के साथ बैठक की ... और पढ़ें

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