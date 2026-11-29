गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने एक-एक कर फरियादियों की शिकायतें सुनीं और उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने और कमजोर लोगों को परेशान कर उजाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

जमीन से जुड़े पारिवारिक विवादों के मामलों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपसी संवाद के जरिए समाधान कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में न्यायपूर्ण तरीके से सभी पक्षों की हिस्सेदारी तय कराई जाए, ताकि विवाद का उचित निस्तारण हो सके।