पर्थला में जन्मदिन की पार्टी के दौरान खूनी संघर्ष

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नोएडा के सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के पर्थला में जन्मदिन की पार्टी के दौरान युवकों के दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ युवकों ने चार दोस्तों के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की और उनकी कार में जमकर तोड़फोड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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