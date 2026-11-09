Noida News: रातभर रखवाली करता रहा किसान, सुबह मिला खून से लथपथ शव

- रबूपुरा कोतवाली के रुस्तमपुर गांव के जंगल में की गई हत्या, पुलिस जांच में जुटीमाई सिटी रिपोर्टररबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात खेतों में धान की रखवाली करने वाले किसान की निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह करीब साढ़े सात बजे नाश्ता देने पहुंचे मृतक के बेटे ने रुस्तमपुर गांव के जंगल में जब अपने पिता का शव देखा तो उनकी चीख निकल पड़ी। देखते ही देखते घटनास्थल पर आसपास के इलाकों से ग्रामीणों की भीड़ जुट गईं। उन्होंने इसकी सूचना रबूपुरा कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर रबूपुरा कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला और एसीपी ग्रेटर नोएडा राजीव सिसोदिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान इस्माइल के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के बेटे इसराइल के तहरीर पर हत्या का प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।पुलिस ने बताया कि इस्माइल अपने परिवार के साथ मेहंदीपुर गांव में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटे और एक बेटी है। वह खेती किसानी का काम करते थे। पुलिस को दी तहरीर में मृतक के बेटे इसराइल ने बताया कि उनके पिता ने रुस्तमपुर गांव में किराये पर खेत लेकर धान की खेती की थी। वारदात वाली रात करीब 11ः30 बजे वह अपने पिता को खाना देकर आए थे। उनके पिता धान की रखवाली करने के लिए वहीं खेतों में ही सो गए थे। अगली सुबह जब वह नाश्ता लेकर अपने पिता के पास पहुंचे तो, उन्होंने देखा कि खून से लथपथ उनके पिता का शव जमीन पर पड़ा हुआ है। पिता का सिर, आंख और चेहरा कुचला हुआ है, जिसके बाद वह घबरा गया और मौके पर ही उनकी चीख निकल गई। उनकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए। वहीं, मामले को लेकर एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि मृतक के परिजन के तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है।