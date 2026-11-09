ग्रेटर नोएडा में 55 केजी गांजा पकड़ा: तीन सप्लायर गिरफ्तार, ऑनलाइन गांजे की सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़

थाना बिसरख पुलिस ने सोमवार को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी में शामिल तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 55 किलो 124 ग्राम नाजायज गांजा और घटना में इस्तेमाल हुंडई एसेंट कार बरामद की है। बरामद गांजे की कीमत करीब 55 लाख रुपये है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी टेलीग्राम के माध्यम से गांजे की बुकिंग लेते थे। पिछले दो साल से वारदात को अंजाम दे रहे थे।

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