Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Diwali brings the joy of newborns to 15 families at Noida District Hospital

नोएडा: दीपावली पर 15 घरों में गूंजी किलकारी, बच्चियों के जन्म से परिवारों में छाई खुशियां

Mon, 09 Nov 2026 03:05 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Mon, 09 Nov 2026 03:05 PM IST
Diwali brings the joy of newborns to 15 families at Noida District Hospital
नोएडा सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में दीपावली का पर्व कई परिवारों के लिए दोहरी खुशियां लेकर आया। छोटी दीपावली के दिन अस्पताल में आठ बच्चियों ने जन्म लिया, जबकि बड़ी दीपावली पर सात बच्चियों की किलकारी गूंजी। इस तरह दोनों दिन कुल 15 परिवारों में बेटियों का आगमन हुआ। परिजनों ने नन्ही बच्चियों का स्वागत घर में लक्ष्मी के आगमन के रूप में किया। अस्पताल की महिला ओपीडी वार्ड में तैनात नर्स नीरज ने बताया कि छोटी और बड़ी दीपावली के दिन कई परिवारों में बेटियों का जन्म हुआ। त्योहार के मौके पर बच्चियों के जन्म से परिजनों की खुशियां दोगुनी हो गईं। परिवारों ने इसे दीपावली का यादगार उपहार बताया। बेटियों के आगमन से अस्पताल में भी खुशी का माहौल रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

लखनऊ: आगरा एक्ससप्रेसवे पर हादसा, ट्रामा सेंटर में एक यात्री की मौत

लखनऊ: आगरा एक्ससप्रेसवे पर हादसा, ट्रामा सेंटर में एक यात्री की मौत
Lucknow
09 Nov 2026

ऊना: मां चिंतपूर्णी के दरबार में जगमगाए 500 दीपक, दीपावली पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन

500 Diyas Lit at Maa Chintpurni Temple on Diwali
Una
09 Nov 2026

कांगड़ा में दीपावली की खरीदारी को उमड़ी भीड़, सड़क किनारे खुलेआम बिके पटाखे, प्रशासन के आदेशों की अनदेखी

Kangra Diwali Firecracker Sale Rules Violation and Shopping Rush
Kangra
09 Nov 2026

लखनऊ: आगरा एक्ससप्रेसवे पर हादसा, बस में सवार यात्रियों ने बताई घटना की पूरी कहानी

लखनऊ: आगरा एक्ससप्रेसवे पर हादसा, बस में सवार यात्रियों ने बताई घटना की पूरी कहानी
Lucknow
09 Nov 2026

लखनऊ: जीरो पॉइंट पर पलटी बस से, पुलिस की मदद से निकाले गए यात्री

लखनऊ: जीरो पॉइंट पर पलटी बस से, पुलिस की मदद से निकाले गए यात्री
Lucknow
09 Nov 2026
विज्ञापन

लखनऊ: आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस खंती में पलटी, कई लोगों की मौत की आशंका

लखनऊ: आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस खंती में पलटी, कई लोगों की मौत की आशंका
Lucknow
09 Nov 2026

बरही में दीपावली की रात भीषण अग्निकांड

बरही में दीपावली की रात भीषण अग्निकांड
Madhya Pradesh
09 Nov 2026
विज्ञापन

उज्जैन: भांग से सजाया... त्रिनेत्र लगाकर सज गए बाबा महाकाल, कार्तिक अमावस्या पर हुआ राजसी शृंगार

Adorned With Bhang... Baba Mahakal Decorated With Trinetra, Gave Such Divine Darshan In Bhasm Aarti Today
Madhya Pradesh
09 Nov 2026

दिवाली: लखनऊ में जमकर आतिशबाजी, धुंए की वजह से बिगड़ी शहर की हवा

Extensive fireworks in Lucknow; city's air quality deteriorates due to smoke
Lucknow
09 Nov 2026

दिवाली: नहीं माने दिल्ली वाले, रात 12 बजे तक चल रहे हैं पटाखे

Despite the ban, firecrackers are being set off in Delhi until midnight
Delhi
09 Nov 2026

उत्तराखंड: सीएम धामी ने आवास पर परिवार संग मनाई दिवाली

Uttarakhand: CM Dhami celebrated Diwali with his family at his residence
Dehradun
08 Nov 2026

शिमला के भराड़ी में लगी आग, घरों की ओर बढ़ी, लोगों को सता रहा डर

Fire breaks out in Shimla's Bharari, moves towards homes, causing panic among residents
Shimla
08 Nov 2026

कानपुर: दीपावली के दिन भी नहीं उठाया गया कूड़ा, दुर्गंध से लोग रहे परेशान

Garbage remained uncollected even on Diwali; residents troubled by the foul smell
Kanpur
08 Nov 2026

कानपुर: रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर नजर आया शहर

Kanpur: City bathed in a display of colorful lights
Kanpur
08 Nov 2026

श्रीनगर: दीपावली पर रोशनी से जगमगा उठा शहर

Srinagar: City illuminated with lights for Diwali
Pauri
08 Nov 2026

जौलीग्रांट: क्षेत्र में धूमधाम से मनाया दीपावली का त्योहार

Jollygrant: Diwali festival celebrated with great enthusiasm in the area
Dehradun
08 Nov 2026

कानपुर: दीपावली पर काली बाड़ी मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़

Kanpur: Crowds of devotees gather at Kali Bari Temple on Diwali
Kanpur
08 Nov 2026

गाजियाबाद की प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग, दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

Massive fire at a plastic company in Ghaziabad; fire tenders bring it under control
Ghaziabad
08 Nov 2026

राजस्थान: जयपुर की मशहूर रजाई का कारोबार पर्यटकों को कर रहा आकर्षित, हर गली में दिखती है खास पहचान

राजस्थान: जयपुर की मशहूर रजाई का कारोबार पर्यटकों को कर रहा आकर्षित, हर गली में दिखती है खास पहचान
Rajasthan
08 Nov 2026

उदयपुर: महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली की धूम, माता का सवा 8 लाख रुपये के आभूषणों से भव्य श्रृंगार

उदयपुर: महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली की धूम, माता का सवा 8 लाख रुपये के आभूषणों से भव्य श्रृंगार
Rajasthan
08 Nov 2026

जयपुर: भाजपा मुख्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया लक्ष्मी पूजन, कार्यकर्ताओं संग मनाई दिवाली

जयपुर: भाजपा मुख्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया लक्ष्मी पूजन, कार्यकर्ताओं संग मनाई दिवाली
Jaipur
08 Nov 2026

श्रीनगर: लाल चौक में दिखा अयोध्या जैसा नजारा, रामायण की चौपाइयों के बीच गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

A scene reminiscent of Ayodhya unfolds at Lal Chowk
Srinagar
08 Nov 2026

कानपुर: अहिरवां में सड़कें खराब, लोगों को निकलने में हो रही परेशानी

Kanpur: Poor road conditions in Ahirwan cause difficulties for commuters
Kanpur
08 Nov 2026

संतकबीरनगर: वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एसपी ने किया मां लक्ष्मी की प्रतिमा का अनावरण

SP Unveils Goddess Lakshmi Idol Amid Vedic Chants
Gorakhpur
08 Nov 2026

VIDEO: एटा में मामा-मामी ने किया तील साल की मासूम का कत्ल

man and his wife murdered three-year-old innocent child In Etah
Etah
08 Nov 2026

VIDEO: छाता शुगर मिल धरनास्थल पर किसानों ने मनाई काली दिवाली

Farmers observed black Diwali at Chhata Sugar Mill protest site
Mathura
08 Nov 2026

वाराणसी: दीपावली के रंगों से सजा धर्मसंघ, बटुकों ने रंगोली बनाकर बिखेरी छटा

Varanasi: Dharamsangh adorned in the colors of Diwali; young students batuks create a vibrant rangoli
Varanasi
08 Nov 2026

आगरा-ब्रज की दिनभर की बड़ी खबरें और हर जरूरी अपडेट

आगरा-ब्रज की दिनभर की बड़ी खबरें और हर जरूरी अपडेट
Agra
08 Nov 2026

सोनभद्र: सपा कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ मनाई दीपावली, कॉपी-किताब और मिठाई बांटी

Sonbhadra: SP workers celebrated Diwali with children
Sonebhadra
08 Nov 2026

गोरखपुर: मां लक्ष्मी की प्रतिमा का पट खुलते ही जयकारों से गूंजा पंडाल

Devotees Chant Jai Lakshmi as Idol Unveiled at Baragdahi Village Pandal
Gorakhpur
08 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed