{"_id":"6ace654bc4e90adb540538de","slug":"video-third-day-of-ramlila-in-noida-performance-held-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा में रामलीला का तीसरा दिन, हुआ मंचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा के सेक्टर-62 में रामलीला के तीसरे दिन ताड़का वध, जनक बाजार और पुष्प वाटिका में श्रीराम-सीता मिलन का मंचन किया जाएगा। इस दौरान नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदुप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त अपर पुलिस महानिदेशक स्वामी ब्रह्मबोधि महाराज और भाजपा जिलाध्यक्ष महेश चौहान मौजूद रहे।

... और पढ़ें