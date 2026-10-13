फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Youth dies after falling from 21st floor of a society in Greater Noida

ग्रेटर नोएडा: सेंचुरियन पार्क सोसाइटी की 21वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, मच गया हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Tue, 13 Oct 2026 01:28 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 13 Oct 2026 01:28 PM IST
सार

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम युवक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह कमरे के अंदर है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस सोसाइटी पहुंची। इसी दौरान युवक 21वीं मंजिल से नीचे गिर गया।

विज्ञापन
Youth dies after falling from 21st floor of a society in Greater Noida
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्रेनो वेस्ट के टेकजोन-4 स्थित सेंचुरियन पार्क ट्रॉपिकल गार्डन सोसाइटी में सोमवार शाम 21वीं मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। घटना शाम करीब पांच बजे की है। युवक सोसाइटी में किराये पर रह रहा था। सूचना मिलने पर बिसरख थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम युवक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह कमरे के अंदर है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस सोसाइटी पहुंची। इसी दौरान युवक 21वीं मंजिल से नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जानकारी में युवक के कमरे का दरवाजा नहीं खोलने की बात सामने आई है। हालांकि, वह कमरे के अंदर क्यों बंद था और इसके बाद किन परिस्थितियों में नीचे गिरा, इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
विज्ञापन


हर पहलू से की जा रही जांच
पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। युवक के परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जिससे घटना से पहले की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed