इमरान को दौड़ा-दौड़ाकर मारी गोलियां: बच्चे की दवा लाने गया था, पांच साल से गुस्से में थे बदमाश! देखें वीडियो

भाई ने छह पर दर्ज कराई एफआईआर

इमरान के भाई फरमान की शिकायत पर पुलिस ने जान मोहम्मद समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने रविवार को जान मोहम्मद उर्फ जानू निवासी मोहल्ला व्यापारियान, जहांगीरपुर और इदरीश निवासी चांचली गांव को गिरफ्तार किया था। दोनों को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में जान मोहम्मद ने बताया कि वर्ष 2021 में उसके ताऊ युसुफ की हत्या हुई थी। इस मामले में इमरान भी शामिल था। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए इमरान की हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।