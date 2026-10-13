ग्रेटर नोएडा में दिल्ली फेयर-2026 का आगाज: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन, आयोजकों से की ये अपील

इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज से दिल्ली फेयर-2026 शुरू हो गया है। यह मेला विशेष रूप से बिजनेस-टू-बिजनेस (बी-2-बी) खरीदारों के लिए आयोजित किया गया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मेले का उद्घाटन किया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) की ओर से आयोजित पांच दिवसीय मेले में देश के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

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उद्घाटन के अवसर पर मंत्री गिरिराज सिंह ने आयोजकों से एक महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने कहा कि मेले के माध्यम से 10 प्रतिशत युवाओं को निर्यात कारोबार से जोड़ा जाना चाहिए। यह पहल युवाओं को वैश्विक बाजार से जोड़ने में सहायक होगी।आयोजकों के मुताबिक, इसमें करीब 100 देशों के खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है। मेले के 17 हॉल में 3000 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पाद पेश करेंगे। यह बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) आयोजन है, इसलिए आम लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा।ईपीसीएच के अध्यक्ष नीरज खन्ना और महानिदेशक राकेश कुमार ने बताया कि वर्ष 1994 में शुरुआत के बाद से यह मेला वैश्विक खरीदारों के लिए प्रमुख कारोबारी मंच बन गया है। उनके अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में हस्तशिल्प का कुल निर्यात 33,168 करोड़ रुपये रहा। मेले में आदित्य बिड़ला फैशन, फैबइंडिया लिमिटेड, रिलायंस रिटेल और शॉपर्स स्टॉप जैसे प्रमुख भारतीय खुदरा एवं ऑनलाइन ब्रांडों के प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की उम्मीद है।एक्सपो मार्ट के 17 हॉल में लगाए गए स्टॉल पर होम डेकोर, फर्निशिंग, फैशन ज्वेलरी, फर्नीचर और पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। खरीदारों की सोर्सिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेले में विशेष आकर्षण भी तैयार किए गए हैं।