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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   CCTV footage of a young man's murder in Jahangirpur, Jewar, has surfaced

जहांगीरपुर में हत्या का सीसीटीवी: छह गोली मारकर युवक को उतारा था मौत के घाट, एक दर्जन से ज्यादा हुई थी फायरिंग

Tue, 13 Oct 2026 02:20 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 13 Oct 2026 02:20 PM IST
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CCTV footage of a young man's murder in Jahangirpur, Jewar, has surfaced
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

ग्रेटर नोएडा के जेवर में बीच बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक की हत्या का सीसीटीवी आया सामने आया है। जहांगीरपुर में बीच बाजार युवक को दौड़ा-दौड़ाकर गोलियां मारी गईं थी। 6 गोलियां लगने से मौत हुई थी। फायरिंग के दौरान बाजार में भगदड़ मच गई थी।

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सीसीटीवी में युवक जान बचाकर भागता दिख रहा है। वारदात के बाद बिना नंबर प्लेट की बाइक छोड़कर हमलावर फरार हुए थे। हत्या के 7 दिन बाद भी चार शूटर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जेवर पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। शूटर जेवर पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर हैं। 

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