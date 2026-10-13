जहांगीरपुर में हत्या का सीसीटीवी: छह गोली मारकर युवक को उतारा था मौत के घाट, एक दर्जन से ज्यादा हुई थी फायरिंग
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 13 Oct 2026 02:20 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा के जेवर में बीच बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक की हत्या का सीसीटीवी आया सामने आया है। जहांगीरपुर में बीच बाजार युवक को दौड़ा-दौड़ाकर गोलियां मारी गईं थी। 6 गोलियां लगने से मौत हुई थी। फायरिंग के दौरान बाजार में भगदड़ मच गई थी।
विज्ञापन
सीसीटीवी में युवक जान बचाकर भागता दिख रहा है। वारदात के बाद बिना नंबर प्लेट की बाइक छोड़कर हमलावर फरार हुए थे। हत्या के 7 दिन बाद भी चार शूटर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जेवर पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। शूटर जेवर पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर हैं।
विज्ञापन