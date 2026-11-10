बिना नंबर प्लेट की बाइक से घूम रहा चोर गिरफ्तार

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नोएडा के सेक्टर-39 थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से देसी तमंचा, चोरी का मोबाइल, 4200 रुपये और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पूछताछ में छलेरा, बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड और हरिजन बस्ती में चोरी की तीन घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है।

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