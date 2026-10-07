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पीएम मोदी के जन सेवा से राष्ट्र सेवा तक 25 वर्ष पूरे होने पर शिवसेना ने किए सेवा कार्य

Digvijay Singh

Updated Wed, 07 Oct 2026 09:25 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 09:25 PM IST







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गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में जन सेवा से राष्ट्र सेवा तक 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शिवसेना गुरुग्राम की ओर से विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री और मिठाइयां वितरित की गईं। जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। ... और पढ़ें

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